Caso Negreira, Florentino Perez convoca d’urgenza la giunta direttiva del Real Madrid

Il Real Madrid ha convocato una riunione d’urgenza della giunta direttiva per domani, domenica 12 marzo, alle ore 12:00. Topic del giorno è il caso Negreira che vede sotto inchiesta il Barcellona per i pagamenti effettuati alla società che faceva capo a José Maria Enriquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale dal 2001 al 2018. “A causa della gravità delle accuse formulate dalla procura di Barcellona nei confronti del club catalano in merito ai fondati sospetti di corruzione e ai rapporti con l’ex vicepresidente della commissione arbitrale Negreira, il presidente Florentino Perez convoca d’urgenza la giunta direttiva per domani alle 12, al fine di decidere le azioni che il Real riterrà opportuno intraprendere” si legge in un comunicato ufficiale rilasciato dal club madrileno.