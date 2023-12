Bundesliga 2023/2024: Bayern Monaco asfaltato a Francoforte, l’Union Berlino torna a vincere

Clamorosa sconfitta per il Bayern Monaco, la prima stagionale in Bundesliga, in casa di un Eintracht Francoforte devastante. Finisce 5-1 al Deutsche Bank Park e i ragazzi di Tuchel perdono anche la vetta oltre all’imbattibilità, scivolando a -3 dal Bayer Leverkusen capolista, e soprattutto adesso sono tanti i fantasmi per quella che è costruita come una corazzata. Partita storta fin da subito: Marmoush la sblocca dopo appena dodici minuti e i rossoneri passano in vantaggio, Dina Ebimbe, che segnerà una doppietta, raddoppia e c’è tempo anche per il tris di Larsson. Kimmich prova a riaprirla, ma nella ripresa arrivano altre due reti dei padroni di casa che con Knauff già all’ora di gioco chiudono la pratica infliggendo uno dei peggiori ko di sempre ai campioni di Germania in carica.

Nelle altre partite del pomeriggio, spicca il ritorno alla vittoria dopo oltre tre mesi dell’Union Berlino, che aveva trovato l’ultimo successo addirittura ad agosto. 3-1 ai danni del Monchengladbach e i padroni di casa all’Olympiastadion riescono a regalare un sorriso ai tifosi della capitale uscendo fuori dalla zona retrocessione, mentre per gli ospiti c’è il solito problema di non saper trovar continuità. Il Werder Brema ha battuto per 2-0 l’Augsburg, importante vittoria del Friburgo per 0-1 in casa del Wolfsburg, gol ed emozioni tra Heidenheim e Darmstadt, colpaccio in rimonta dei padroni di casa in questo scontro salvezza.