Bundesliga 2022/2023: Il Lipsia si ferma in casa del Bochum, torna a vincere l’Hoffenheim

Nella giornata di oggi si sono giocati i match validi per la 25ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Notizia del giorno la sconfitta del Lipsia che cade in trasferta contro il Bochum. La squadra di Rose perde 1-0 al termine di una partita dominata solo nel finale. Vittoria meritata per i padroni di casa, che sfruttano le poche occasioni avute trovando il gol vittoria al 48′ con Masovic. Bochum che si allontana dalla zona retrocessione salendo a 25 punti a +4 sulla zona play out. Sconfitta pesante per il Lipsia che resta fermo a 45 e potrebbe subre il sorpasso di Union Berlino e Friburgo, al momento a pari merito con la squadra di Rose ma con una partita in meno. Torna a vincere l’Hoffenheim che trova la prima vittoria del 2023, fino ad ora un solo punto conquistato con 8 sconfitte e 1 pareggio in campionato, nello scontro salvezza con l’Herta Berlino. La doppietta su rigore di Kramaric nel primo tempo mette la partita in discesa per i padroni di casa, che chiudono i giochi con Bebou al 51′. Accorcia le distanze Jovetic al 92′ per il 3-1 finale. Hoffenheim che si toglie dall’ultima posizione e esce anche dalla zona retrocessione salendo in 15ª posizione a 22 punti a +1 proprio sull’Herta. Nelle zone basse della classifica lo Stoccarda cade in casa contro il Wolfsburg. Crisi aperta per la squadra di Labbadia, solo una vittoria nell’anno nuovo datata 18 febbraio contro il Colonia, che resta a 20 punti in ultima posizione in solitaria a -1 da Herta Berlino e Schalke, che pareggia al 91′ in casa dell’Augsburg grazie al rigore di Bulter. Il Wolfsburg sale a 38 punti al 7° posto e si avvicina al Francoforte, sesto a 40 punti con una partita in meno.