Bundesliga 2: portiere dell’Herta Berlino accusato di gravi lesioni personali

Il portiere dell’Hertha Berlino Marius Gersbeck è stato accusato in Austria di gravi lesioni personali. Nei suoi confronti è stata presentata una denuncia penale al tribunale regionale di Salisburgo. L’udienza è prevista per il prossimo 28 settembre. L’estremo difensore è stato accusato di aver preso a pugni e calci una persona lo scorso 16 luglio durante il ritiro della squadra in Austria. Secondo quanto riporta la Bild l’incidente è avvenuto di sabato sera in una locale di Zell am See. La vittima, 22 anni, ha riportato una frattura del pavimento orbitale, una frattura della parete del seno mascellare e un ematoma della palpebra, secondo quanto affermato dal pubblico ministero. Per questo tipo di reato in Austria è prevista una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

“A causa delle indagini della polizia sul nostro giocatore Marius Gersbeck, abbiamo deciso di sospendere Marius dagli allenamenti della squadra fino a nuovo avviso”, ha dichiarato in un comunicato l’amministratore delegato Thomas Herrich riguardo la sospensione del giocatore.