Brighton, De Zerbi su Trossard: “Decido io le regole, sono pronto a riaccoglierlo”

“Tutta questa situazione mi dispiace, ma non penso di aver commesso un errore con lui. Sono pronto a riaccoglierlo, è un bravo ragazzo e un giocatore veramente importante per noi. Deve capire che deve lavorare nel mio modo perché sono io l’allenatore e decido le regole nello spogliatoio. È una situazione importante, da cui possiamo imparare e migliorare. Dobbiamo rincorrere i nostri sogni, siamo il Brighton e bisogna lavorare pensando alla squadra, non soltanto a noi stessi”. Così Roberto De Zerbi ha commentato il caso Trossard, con il giocatore che è stato escluso dall’ultimo match contro il Liverpool dopo essere finito al centro delle voci di mercato: su di lui, infatti, Chelsea, Arsenal e Tottenham.