Bournemouth, Traorè: “Giocare in Premier un sogno che si avvera, porterò il Sassuolo nel cuore”

L’ex calciatore del Sassuolo, Junior Traorè, ha espresso tutta la sua emozione dopo l’approdo in Premier League al Bournemouth. Queste le sue parole: “Sognavo questo momento fin da bambino, sapevo avrei giocato prima o poi in Premier League. Tutto ciò è merito anche del Sassuolo, che porterò per sempre nel cuore. Un grazie speciale ai neroverdi, che mi ha fatto crescere e ha premesso di affermarmi”