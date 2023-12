Bournemouth-Luton sospesa: cosa succede con le scommesse

La partita tra Bournemouth e Luton è stata sospesa al 60’ sul punteggio di 1-1. Il match di Premier League è stata purtroppo interrotto dopo che il capitano del Luton, Tom Lockyer, è collassato in campo. Minuti di apprensione, poi – secondo quanto riferiscono i medici – il calciatore è stato portato negli spogliatoi vigile e cosciente. Non è cambiato il regolamento relativo alle scommesse: di conseguenza la quota del match sarà nulla, se la partita non verrà recuperata entro 72 ore. Mentre le scommesse che si erano già chiuse (per esempio OVER 1.5) o qualunque tipo di giocate già definita e chiusa, verranno pagate.