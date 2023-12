Borussia Monchengladbach-Werder Brema interrotta: lanciate monete di cioccolato

Borussia Monchengladbach-Werder Brema è stata interrotta: ecco l’incredibile motivo. I tifosi del Monchengladbach, infatti, hanno lanciato centinaia di monete false – per la precisione di cioccolato – al 12′ della partita contro il Werder Brema, come protesta veemente per il futuro arrivo di investitori e fondi stranieri in Bundesliga. La partita è poi ricominciata dopo circa cinque minuti.