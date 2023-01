Borussia Dortmund, Moukoko rinnova fino al 2026: “Qui mi trovo bene”

Youssoufa Moukoko ha rinnovato con il Borussia Dortmund fino al 2026. “Non è un segreto che in questo club mi trovo bene. Ho giocato nelle giovanili, ho mosso i primi passi nel calcio professionistico qui e ora sono pronto a fare il passo successivo nella mia crescita insieme al club” , ha detto ai media della società. E aggiunge: “Sento la fiducia dello staff tecnico e qui c’è un ambiente in cui posso crescere perfettamente. Ovviamente sono stato onorato dall’interesse di altri club, ma alla fine è stata una decisione del cuore. I tifosi mi hanno sempre sostenuto e voglio restituire qualcosa a loro e al club”.