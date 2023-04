Bayern Monaco, multa record da 350mila euro per Sadio Mané

Sadio Mané è tra i convocati del Bayern Monaco che questa sera sfiderà il Manchester City, ma il pugno rifilato a Leroy Sané gli è costato caro. Secondo quanto riporta Sport Bild, l’attaccante ex Liverpool è stato punito dal club bavarese con una multa-record di 350mila euro. Come detto, dopo essere stato escluso contro l’Hoffenheim, Mané è rientrato in gruppo, ma Tuchel in conferenza stampa non si è sbilanciato sul suo impiego.