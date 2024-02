Barcellona, Xavi: “Il calendario fitto spiega i tanti infortuni”

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista del match con l’Alaves: “Sarà una partita molto complicata, contro una squadra aggressiva. Luis García Plaza gli trasmette quell’aggressività e in casa danno ancora di più. Ci servono i tre punti per provare a recuperare in classifica“. L’allenatore blaugrana ha poi proseguito sugli infortuni: “Le trasferte si sono accumulate, abbiamo tante partite fuori casa e poco tempo per riposarci. Giocando ogni tre giorni difficilmente ci si può allenare. Nessuna squadra in Europa e nel mondo ha avuto un calendario così e questo spiega i tanti infortuni“.

Inevitabilmente Xavi ha toccato anche l’argomento delle sue dimissioni: “Se gli obiettivi non vengono raggiunti dovrò andare via, l’ho sempre detto. Quando arrivai facemmo una buona stagione e l’obiettivo venne raggiunto molto bene, con la possibilità di lottare anche per la Liga. Il secondo anno è stato molto buono, ma in questo non stiamo rispettando le aspettative, anche se non è ancora finita e possiamo competere per entrambi i titoli. Quello che ha detto il presidente è quello che ho detto io un mese fa. Quando gli obiettivi non vengono raggiunti si cambia. Non mi sono dimesso né per la stampa né per la salute mentale, è perché gli obiettivi non sono stati raggiunti. La società ha bisogno di un cambiamento“.