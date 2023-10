Barcellona-Real Madrid, Xavi: “Dominato per 60 minuti. Meritavamo la vittoria”

“Abbiamo dominato 60-65 minuti. Il Real Madrid, con 20 minuti, ci ha segnato due gol, noi con 60, uno solo. Avremmo meritato la vittoria, forse esagero un po’, ma dal mio punto di vista dalla panchina è così. Il Real ha questi colpi, quando li grazi finiscono per batterti”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez dopo la sconfitta per 2-1 in rimonta contro il Real Madrid di Jude Bellingham, autore di una doppietta. Sulla prestazione dell’inglese, Xavi ha sottolineato che “ha fatto la differenza. Mi sembra un grande giocatore e per di più è in un grande stato di grazia”. Poi va avanti con l’analisi: “Abbiamo controllato molto bene il Real Madrid . Hanno prodotto poco. Un tiro da fuori area è valso il pareggio e poi un cross e un rimpallo ha portato al 2-1, siamo stati sfortunati”, aggiunge. Promosso Gavi, definito come “l’anima della squadra. Ha fatto molto bene giocando da perno, è stato molto bravo”, ha sottolineato Xavi.