Barcellona, Flick: “Felice per la vittoria contro l’Athletic. Dani Olmo? Spero di averlo martedì”

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha commentato a caldo il successo ai danni dell’Athletic Bilbao nel match valido per la seconda giornata de La Liga 2024/2025: “Sono molto felice per la vittoria e per il ritorno di Pedri. A volte è mancata la calma, ma è bello avere passione e intensità. Siamo riusciti a sfruttare gli spazi ed è una vittoria che lascia un buon sapore. Lewandowski? Sono molto contento di lui: lavora con grande intensità. Lo conosco molto bene e sto vedendo il miglior Lewy anche qui“.

Flick ha poi parlato dei singoli: “Raphinha può giocare in qualsiasi posizione offensiva. Ha iniziato da 10 in questa stagione e fa molto bene sotto pressione. Avere un giocatore come lui è una fortuna e siamo felici dei sei punti ottenuti dopo un pre-campionato difficile. Pedri? Ringrazio i fisioterapisti e i medici per il loro lavoro. Quando è al 100%, come oggi, riesce a dare equilibrio e a proteggere la palla: è molto positivo averlo in campo“.

Su Dani Olmo, che ancora non può essere tesserato: “Spero di averlo martedì, ma queste sono cose che dobbiamo accettare e che non possiamo cambiare. Lo sapevamo fin da quando ha firmato il contratto“. Infine, sul saluto con Nico Williams, in estate accostato ai catalani: “Quando l’ho visto mi sono congratulato con lui per la vittoria degli Europei“.