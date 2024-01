Az Alkmaar-Quick Boys interrotta nel finale: ecco cosa è successo

Succede di tutto nel match di coppa olandese tra l’Az Alkmaar e i Quick Boys, squadra di categoria inferiore. Gli ospiti trovano l’incredibile gol del 2-2 al minuto 97′ con de Beste. Ma la partita viene successivamente interrotta perché i tifosi lanciano dei bicchieri di birra in campo. Consuetudine ormai nota in Olanda e, come da regolamento, la partita viene sospesa. La partita è ripresa dopo qualche minuto e si giocheranno i tempo supplementari. Un finale davvero rovente.