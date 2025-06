L’Atletico Madrid e Antoine Griezmann insieme per altre due stagioni, con il contratto dell’attaccante francese che è stato ufficialmente rinnovato fino al 2027.

Antoine Griezmann ha rinnovato il contratto, in precedenza con scadenza nel 2026, che lo lega all’Atletico Madrid fino al 2027.

Il giocatore francese e il club madrileno hanno respinto, in questo modo, le tante voci di mercato che davano per imminente il suo trasferimento negli Stati Uniti.

La nota del club

“L’attaccante è entrato a far parte del nostro club nel 2014/15 e, dopo nove stagioni con l’Atletico è il capocannoniere nella storia della squadra biancorossa con 197 gol all’attivo. È anche l’ottavo giocatore ad aver indossato la nostra maglia più volte in una partita ufficiale (442) e il terzo straniero ad averlo fatto in più occasioni, dietro solo ai compagni Oblak e Correa”, si legge in una nota del club.