Atletico Madrid, Simeone: “Griezmann è la storia del club, è importante per noi”

L’Atletico Madrid in 10 uomini non va oltre il 3-3 contro il Getafe di Bordalas. Per Diego Simeone qualche rimpianto, ma anche dei segnali incoraggianti dalla squadra che “in 11 contro 11 ha gestito bene la situazione”. Poi l’espulsione di Savic e il primo di due gol di Griezmann che illude i colchoneros (costretti a sostituire Depay con Azpilicueta). “Dopo aver giocato la quarta partita ogni tre giorni, i ragazzi hanno fatto uno sforzo enorme – spiega -. Siamo riusciti ad andare in vantaggio e alla fine non siamo riusciti a sostenere il buon attacco del Getafe. Partita difficile, lo sapevamo, in 11 contro 11 l’abbiamo controllata. Poi per noi è stato più difficile, anche se ci trovavamo avanti nel punteggio”. Nottata comunque da ricordare per Antoine Griezmann che con la doppietta sale a quota 173 gol con la maglia dell’Atletico, eguagliando Luis Aragones al primo posto tra i marcatori del club. “Gioia assoluta per un calciatore che è la storia del club – ha detto Simeone -. Ha sempre dato tutto ed è molto importante per noi. Prendiamoci cura di lui perché abbiamo bisogno di questo tipo di calciatori per crescere”.