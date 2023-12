Atletico Madrid, il presidente Cerezo: “Inter forte ma alla nostra portata”

“L’Inter è una grande squadra, capolista in Serie A e vicecampione d’Europa. Continuiamo ad affrontare le vecchie squadre di Simeone. Vedremo come andrà, affronteremo un avversario difficile, ma anche alla portata. Speriamo di arrivare in buon condizioni a febbraio, noi andremo come sempre in campo per vincere”. Questo il commento di Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che ha messo di fronte colchoneros e nerazzurri nel doppio confronto. E aggiunge: “Dipende tutto dagli infortuni, dovremo arrivarci bene ma in due mesi possono cambiare tante cose”. Dopo la Lazio nella fase a gironi, l’Atletico sfiderà un’altra rappresentante della Serie A: “Alla fine toccherà a tutta l’Italia giocare contro di noi, sono felice e contento. È un avversario difficile e alla portata allo stesso tempo”, ha detto.