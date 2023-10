Arsenal-Manchester City 1-0, Arteta: “Abbiamo battuto i migliori al mondo”

Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Arsenal-Manchester City 1-0, match valido per l’ottavo turno della Premier League 2023/2024. Grande soddisfazione per il tecnico dei Gunners, tornati a battere i Citizens per la prima volta in campionato dal 2015. Un risultato che permette all’Arsenal di superare proprio il City e acciuffare il Tottenham in vetta alla classifica. “Oggi abbiamo battuto quella che secondo me è la miglior squadra al mondo, è una sensazione fantastica – spiega Arteta – Abbiamo sofferto in alcuni momenti ma in altri abbiamo mostrato fame, grinta e determinazione. Sono molto contento. Questo risultato deve spingerci a lavorare sempre di più e a credere in ciò che facciamo.”

Una prova importante anche a livello difensivo quella dell’Arsenal: “Di solito non abbiamo molte partite con clean sheet, ce l’abbiamo fatta contro il City. Avevamo bisogno della grande applicazione difensiva che abbiamo messo in campo oggi, è stato fondamentale perchè sapevamo che concedere troppo al City avrebbe reso tutto molto più difficile.” Un risultato che può essere anche un messaggio a tutto il campionato e a se stessi: “Ero fiero dei ragazzi dopo la sconfitta di mercoledì, lo sono anche ora allo stesso modo – conclude Arteta – Dobbiamo credere in quello che facciamo. Abbiamo mostrato una certa maturità, che è frutto anche dell’esperienza di questi anni.”