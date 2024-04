Argentina, Copa de la Liga: il Boca Juniors batte il River nel SuperClasico, a segno anche Cavani

Continua il grandissimo momento di Edinson Cavani, al nono gol in nove partite. Il veterano uruguaiano ha infatti trovato la via del gol nel SuperClasico tra Boca Juniors e River Plate, andato in scena a Cordoba in campo neutro e valevole per i quarti di finale della Copa de la Liga in Argentina. Insieme alla doppietta di Merentiel è stato proprio l’ex Napoli a spalancare le porte della semifinale al Boca. I gol di Borja e Diaz non sono bastati ai Milionarios per provare la rimonta.

I risultati dei quarti di finale di Copa de la Liga

River – Boca 2-3

Estudiantes – Barracas 3-0

Godoy Cruz – Velez 1-2

Argentinos jrs. – Defensa y Justicia 2-1