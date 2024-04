Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoffs NBA 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans, gara-1 del primo turno dei playoffs NBA 2023/2024. Enorme il salto di livello messo in atto dai giovani Thunder in questa stagione. Dal decimo posto della passata stagione fino alla prima posizione nella Western Conference. Prima testa di serie del tabellone a Ovest, Shai Gilgeous-Alexander e compagni partono favoriti e con il fattore campo a disposizione contro dei Pelicans che molto probabilmente saranno senza Zion Williamson. La palla a due è prevista oggi, alle 03:30 italiane della notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Minnesota-Phoenix dei playoff di Nba.

STREAMING E TV – Gara-1 tra Oklahoma City e New Orleans sarà visibile in diretta in streaming su NBA League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con aggiornamenti, la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla di questi playoffs.