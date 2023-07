Amichevoli estive 2023: l’Arsenal batte il Barcellona, primo gol di Bellingham con il Real Madrid

Nella notte si sono giocate diverse amichevoli di prestigio. Arriva il primo gol di Bellingham con la maglia del Real Madrid nella sfida vinta 2-0 contro il Manchester United. L’inglese sblocca l’incontro al 6′ e Joselu chiude i conti all’89’. Vince 5-3 l’Arsenal contro il Barcellona. Primo tempo che si chiude sul 2-2 con i blaugrana in vantaggio due volte, al 7′ e al 34′ con Raphinha, e ripreso due volte, Saka al 13′ e Havertz al 43′. Nella ripresa la decide Trossard con una doppietta tra il 56′ e il 70′. Ferran Torres prova ad accorciare all 88′, ma Fabio Vieira segna due minuti dopo il 5-3 finale. In campo anche Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan gioca tutti e 90 i minuti nell’1-1 del suo Newcastle contro il Chelsea. Succede tutto nella prima frazione con l’1-0 di Jackson e la risposta di Almiron nel recupero. Vittoria per l’Aston Villa, che batte Fulham 2-0 con le reti di Philogene-Bidace al 40′ e del nuovo acquisto Diaby al 73′.