“Alto rischio di fuga”, Dani Alves resta in custodia cautelare dopo l’accusa di stupro

Dani Alves rimarrà in custodia cautelare in Spagna dopo le accuse di stupro. Il suo ricorso è stato infatti respinto da un tribunale di Barcellona a causa di un “alto rischio di fuga”. “Il tribunale conferma la custodia cautelare” e “respinge il ricorso presentato dalla difesa”, si legge in un comunicato diffuso dalle autorità giudiziarie della Catalogna (nord-est). Il tribunale sottolinea “l’elevato rischio di fuga” del calciatore “legato alla pesante pena che potrebbe essergli inflitta in questo caso” e ai suoi mezzi finanziari “che potrebbero consentirgli di lasciare la Spagna in qualsiasi momento” per tornare in Brasile, dove potrebbe essere difficile ricorrere all’estradizione. L’episodio risalirebbe a fine dicembre in una discoteca di Barcellona e alcune telecamere avrebbero mostrato l’ex Barcellona chiudersi in bagno per diversi minuti con la donna.