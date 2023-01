Al Nassr, maltempo a Riyad: rinviata prima partita dopo l’acquisto di Ronaldo

Il maltempo colpisce Riyad. A causa delle forti piogge nella capitale dell’Arabia Saudita, l’Al Nassr ha rinviato la sua prima partita dopo l’ingaggio di Cristiano Ronaldo. Le condizioni meteorologiche hanno infatti influito sull’elettricità dello stadio, e la sfida contro l’Al Ta’i è stata rinviata di 24 ore. Il portoghese non sarà presente nella prima gara a causa della squalifica di due giornate per aver scaraventato a terra il telefono dalla mano di un tifoso dell’Everton in occasione della gara al Goodison Park finita 1-0 per i Toffees.