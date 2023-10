Al-Ittihad, Benzema: “Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza”

Il mondo intero resta con il fiato sospeso per quanto sta accadendo nella guerra tra Hamas ed Israele e anche i calciatori non sono rimasti inflessibili davanti alla distruzione e al dramma che ha coinvolto moltissimi innocenti. L’attaccante dell’Al-Ittihad, Karim Benzema, attraverso il proprio profilo X, ha volto esprimere un pensiero nei confronti di tutte le vittime: “Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini”.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023