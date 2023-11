Calcio, a Claudio Ranieri il Premio Ussi Sardegna 2023 intitolato a Davide Astori

Claudio Ranieri riceverà il Premio Ussi Sardegna 2023 “Davide Astori”. Tra Ranieri e Astori tante squadre in comune: Cagliari, Roma e Fiorentina. Ma anche principi e valori morali in un’identica visione di un calcio romantico e genuino. Per queste motivazioni Ranieri è stato individuato dalla famiglia Astori per ricevere il Premio Ussi intitolato al figlio Davide. Istituito sei mesi dopo la scomparsa dell’ex giocatore del Cagliari, il riconoscimento viene attribuito a un personaggio del mondo del calcio che possa sposare gli stessi valori portati avanti nella sua carriera dal giocatore scomparso cinque anni fa. Giovanna e Renato Astori saranno presenti, martedì 21 novembre alle 15.30, al Teatro Centrale di Carbonia, per consegnare il premio all’attuale tecnico del Cagliari.