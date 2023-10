Bundesliga: in arrivo app per i tifosi allo stadio per vedere e sentire le decisioni VAR

“Entro la seconda metà di stagione, potrebbe essere pronta un app per cellulare per gli spettatori degli stadi tedeschi per vedere le decisioni al VAR”, lo ha annunciato il progettista di tale app. A questo proposito, Jochen Drees, ex arbitro inglese che lavora attualmente per la Federcalcio tedesca, ha dichiarato: “il tifoso sugli spalti deve essere informato quanto uno spettatore televisivo. Altre opzioni potrebbero essere la trasmissione di immagini sugli schermi degli stadi o le conversazioni audio tra arbitro e VAR come in Inghilterra. Stiamo pensando a questo progetto e siamo intenti a rifinirlo entro questa stagione”