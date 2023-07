Brasile, il presidente Lula ammette: “Il nostro calcio non è più il migliore al mondo”

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva (noto semplicemente come Lula), ha commentato il periodo che sta attraversando il movimento calcistico del paese: “In passato il Brasile aveva il miglior calcio del mondo, mentre ora non più. Ormai il Brasile prende un giovane di 16-18 anni e poi lo ricompra a 34-36 anni, quanto torna a casa per finire la carriera. Non è corretto. Dovremmo riuscir a mantenere un ragazzo nella squadra in cui è cresciuto. In fondo gli stipendi in Brasile sono buoni“. Di contro, Lula ha speso parole al miele per la Nazionale femminile: “Mi auguro che possa vincere i Mondiali in Australia. Sono contento che sia stata convocata Marta: è il suo sesto Mondiale, mai nessuna c’era riuscita“. Infine, l’uomo ha invitato la popolazione a guardare le partite della nazionale femminile per sostenerla.