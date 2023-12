Borriello: “Voglio rimettermi in gioco, Gasperini maestro di calcio”

“Se smetti sapendo di aver lavorato con la testa e ti prendi anche qualche anno sabbatico, te lo vivi tranquillo e così ho fatto io. Ora ho voglia di rimettermi in gioco, mi sono riposato abbastanza dopo 5 anni”. Queste le dichiarazioni di Marco Borriello a Radio Tv Serie A con Rds. “Ho ancora un ruolo all’interno dell’Ibiza, ma vorrei avere le decisioni in mano per potermi mettere in gioco. Inizierò a studiare per prepararmi a lavorare sul serio. Gasperini è una fonte di ispirazione. Per me è un maestro di calcio, potevo diventare capocannoniere con lui. Insieme a Gasperini metto Conte, il migliore sotto il punto di vista tattico”.