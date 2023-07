Beach Soccer, Qualificazioni Mondiali: l’Italia vince ancora, 3-1 sulla Moldova

Dopo l’esordio con vittoria di ieri, la Nazionale italiana di Beach Soccer vince anche la seconda sfida del FIFA Qualifiers, torneo che si gioca a Baku, in Azerbaigian. Vittoria per 3-1 oggi contro la Moldova e punteggio pieno nel girone, gli azzurri centrano così la qualificazione ai quarti di finale. Domani alle 16.45 l’ultima gara del girone proprio contro gli azeri, poi il quarto di finale, contro la seconda del gruppo B: quello di Spagna, Ucraina, Polonia e Lituania, da vincere, per andare al Mondiale.