Psg, Galtier saluta il club: “Grazie a tutti. Vi auguro una stagione emozionante”

Dopo l’ufficialità di Luis Enrique sulla panchina del PSG, il suo predecessore Cristophe Galtier saluta il club: “Volevo ringraziare tutti al termine di questa intensa stagione. Grazie ai miei calciatori in primis, magnifici nell’impegno per ottenere l’undicesimo titolo. Grazie alla direzione sportiva e allo staff tecnico per il supporto. Grazie a chi c’è dietro le quinte, grazie allo staff medico e soprattutto grazie al presidente Nasser Al-Khelaifi per il suo costante sostegno, soprattutto nei momento più difficili. Auguro sinceramente al PSG una stagione emozionante e faccio il mio in bocca al lupo a Luis Enrique”.