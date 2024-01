Bayern Monaco, il 19 gennaio all’Allianz Arena una cerimonia commemorativa per Franz Beckenbauer

Si terrà in data 19 gennaio alle ore 15.00 una grande cerimonia commemorativa per Franz Beckenbauer all’Allianz Arena da parte del Bayern Monaco. Il club bavarese in un annuncio ufficiale “invita amici e compagni dello sport, della cultura e della politica nazionale e internazionale, nonché tutti i tifosi e l’intera famiglia del calcio in generale, a salutare l’indimenticabile ‘Kaiser’ in un ambiente speciale ed emozionante”, recita una nota.

“Al centro della celebrazione c’è il ricordo di Franz Beckenbauer, che ha commosso e ispirato gli appassionati di calcio di tutto il mondo, ben oltre il campo di gioco. L’Fc Bayern ha ricevuto lettere di cordoglio da tutti gli angoli del mondo. La celebrazione congiunta allo stadio del Bayern Monaco vuole creare l’occasione per onorare Franz Beckenbauer nell’ambiente in cui ha raggiunto il cuore delle persone in un modo unico: sul campo di calcio. L’Fc Bayern annuncerà in anticipo ulteriori dettagli sull’evento”, conclude il comunicato dei campioni di Germania.