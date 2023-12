Audace Cerignola-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Audace Cerignola-Picerno, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gli ospiti stanno vivendo un sogno dal quale è troppo bello rimanere per ambiente e tifosi: sogno che si chiama Serie B. Al secondo posto della classifica e a meno tre dalla Juve Stabia, il Picerno vuole continuare nel periodo magico. Il prossimo step sarà la trasferta di Cerignola contro un’Audace che vuole ritrovare la vittoria per avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Match dalle 20.30 di domenica 3 dicembre in diretta su Sky Sport 255 e NOW.