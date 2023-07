Atalanta, venerdì inizio del raduno a Clusone

L’Atalanta sarà una delle ultime squadre di Serie A che si radunerà per preparare la prossima stagione che porterà gli uomini di Gasperini a giocarsi l’Europa League. Gli uomini di Gasperini saranno in quel di Clusone venerdì 14 luglio per entrare nel vivo della prima parte della preparazione per la prossima stagione.

In realtà, Toloi e compagni si sono radunati in quel di Zingonia e del Centro Sportivo della Dea nella giornata di martedì 11 luglio. n tarda mattinata gran parte della squadra ha raggiunto il centro per il pranzo e per effettuare i consueti test medici, assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali dopo la fine del campionato i quali si aggregheranno alla squadra poco prima della partenza per il ritiro. Presenti anche i nuovi acquisti fino a questo momento, ossia Mitchel Bakker e Michel Adopo, mentre Sead Kolašinac arriverà venerdì. In quel di Clusone poi sarà tempo anche di amichevoli per l’Atalanta: giorno 16 luglio sarà tempo di una sfida contro la Rappresentativa Città di Clusone, giovedì 20 luglio (sempre alle 17.00) la Rappresentativa Val Seriana infine sabato 22 luglio gli svizzeri del FC Locarno (ore 17.00). Dopo la settimana di ritiro l’Atalanta continuerà la preparazione a Zingonia, come già avvenuto lo scorso anno: attese anche le due amichevoli internazionali contro Bournemouth (29 luglio) e Union Berlino (5 agosto).