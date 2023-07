Argentina, Gabriel Batistuta denunciato: “Lavoratori in condizioni deplorevoli”

Problemi per Gabriel Omar Batistuta, che è stato denunciato in Argentina con l’accusa che riguarda lo sfruttamento dei propri dipendenti all’interno di una delle tenute agricole dell’ex attaccante di Roma e Fiorentina. Nello specifico si parla delle tenute a Reconquista, dove è stato effettuato un sopralluogo in seguito a una segnalazione anonima. Qui i lavoratori sono stati trovati in “condizioni deplorevoli”, come confermato da José Voytenco, segretario dell’Unione argentina dei lavoratori rurali. Il sindacalista ha parlato alla radio “La Red”, confermando quanto avvenuto.