Argentina, Altamirano vittima di un attacco epilettico: sospesa Estudiantes-Boca Juniors

Attimi di grande spavento a La Plata durante la partita tra Estudiantes e Boca Júniors, valida per la Coppa d’argentina. Al minuto 26, la gara è stata infatti sospesa dopo che Javier Altamirano ha avuto un attacco convulsivo. Il centrocampista cileno è infatti crollato a terra con spasmi facciali ed è stato immediatamente soccorso, per poi essere trasportato d’urgenza in ospedale. Fortunatamente gli esami hanno escluso “immagini patologiche evidenti” e le condizioni del 24enne sembrano stabili. Dopo circa 10 minuti di stop, tuttavia, la partita è stata definitivamente interrotta visto che i giocatori erano visibilmente scossi, alcuni addirittura in lacrime. Anche i due allenatori hanno subito concordato che non ci fossero le condizioni per andare avanti nonostante Altamirano avesse ripreso conoscenza nel momento in cui è stato portato via dal terreno di gioco. “Ci sono cose più importanti di una partita di calcio” ha detto il tecnico dell’Estudiantes.

La partita tra Estudiantes e Boca Juniors è stata sospesa e rinviata dopo che Altamirano, trequartista dell’Estudiantes, al 26’ ha avuto un attacco di convulsioni a centrocampo ed e stato portato via in ambulanza. #ligaprofesional #campionatoargentino #sportitalia pic.twitter.com/mj6q57c9gh — Sportitalia (@tvdellosport) March 18, 2024