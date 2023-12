Altre accuse per Rubiales: “toccò in modo inappropriato” anche calciatrici inglesi durante premiazione del Mondiale

Sul podio della premiazione del Mondiale femminile tra Spagna e Inghilterra, l’ormai ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, “toccò in modo inappropriato” non solo Jenni Hermoso e le campionesse spagnole, ma anche le giocatrici britanniche. L’accusa è contenuta nella testimonianza resa alla Fifa dalla presidentessa della Federcalcio inglese Debbie Hewitt. A Hewitt è stato chiesto di deporre come testimone davanti al comitato disciplinare della Fifa insieme al presidente della Fa neozelandese, essendo entrambi stati vicini a lui durante la cerimonia di premiazione di Sydney il 20 agosto. Hewitt, che durante la premiazione era accanto a Rubiales, ha assicurato che il tono di voce del dirigente spagnolo fu “sgradevole e inutilmente aggressivo” con i lavoratori della Fifa, e l’ha accusato di condotta impropria nei confronti delle calciatrici dell’Inghilterra. Secondo Hewitt, Rubiales “accarezzò” il viso di Laura Coombs e “apparentemente baciò in maniera forzata” Lucy Bronze sul viso.