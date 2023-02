Youth League 2022/23: il Milan batte di misura il Ruh Lviv e vola ai quarti di finale

Termina 1-0 il match tra Milan e Ruh Lviv, partita valida per gli ottavi di finale di Youth League 2022/23. La partita, disputata al Centro Sportivo Peppino Vismara, è stata decisa dalla rete di Zeroli. Vittoria importante dunque per il Milan, che si qualifica ai quarti di finale della competizione.

La cronaca

Nel primo tempo è il Milan a fare la partita, con alcune trame interessanti già da primi minuti. La prima chance per i rossoneri arriva al 4’, con una conclusione di testa dal centro dell’area di Zeroli che finisce alta. Al 12’ è Bozzolan ad impensierire il portiere avversario, con un bel tiro dalla distanza. Il pallone però è bloccato senza particolari problemi dall’estremo difensore degli ucraini. Al 18’ poi opportunità per Foglio in ripartenza, che arriva fino al limite dell’area e conclude. Il suo tiro però termina a lato, sfiorato dal portiere del Ruh Lviv. Dopo i primi venti minuti di pressione rossonera, il match diventa più equilibrato e anche gli ucraini si fanno vedere maggiormente in avanti. Le occasioni infatti sono meno frequenti per il Milan e al 35’ è addirittura il Ruh Lviv a trovare il vantaggio. Conclusione dal limite dell’area degli ucraini, deviazione di Rusiak e gol. L’assistente dell’arbitro però alza la bandierina e rende quindi tutto vano per offside. La prima frazione di gioco così si conclude sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo il Milan prova fin da subito a rendersi pericoloso in avanti, con diverse azioni sulle due fasce. Al 52’ c’è la prima iniziativa interessante rossonera, con una conclusione dal lato destro dell’area di rigore di Traorè. Il tiro di quest’ultimo però finisce a lato, senza impensierire più di tanto Hereta. Le occasioni poi stentano ad esserci, con poche azioni fluide e tanti falli sul terreno di gioco. Nel finale però il Milan prova a realizzare il massimo sforzo offensivo e riesce a trovare il vantaggio. All’86’ infatti Bakoune crossa al centro dell’area da destra, arriva Zeroli che di testa porta in vantaggio i suoi. Il Milan così mantiene il vantaggio nel finale e porta a casa la vittoria.