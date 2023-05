F1: dal 2026 l’Aston Martin sarà motorizzata Honda

Manca solo l’ufficialità, che arriverà questa notte in una conferenza stampa convocata a Tokyo, ma la Honda è prossima al suo ritorno in Formula 1. La casa giapponese, che aveva lasciato lo scorso anno dopo la fruttuosa collaborazione con la Red Bull, rientrerà nel circus a partire dal 2026, quando motorizzerà Aston Martin. L’accordo, secondo quanto riporta Sky Sport, durerà fino al 2030. Fondamentale, per il rientro di Honda in Formula 1, il nuovo regolamento tecnico che prevederà un rapporto 50-50 tra potenza elettrica e termica delle power unit. Attualmente l’Aston Martin sta disputando un ottimo campionato e rappresenta la prima forza dopo l’irraggiungibile Red Bull.