Formazioni ufficiali Roma-Napoli, Coppa Italia Primavera 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Roma e Napoli, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera 2023. La squadra giallorossa cerca il pass per il prossimo turno contro i partenopei a pochi mesi dal 5-1 in campionato che ha sorriso Cassano e compagni. Non è prevista una copertura televisiva per questa partita. Il fischio d’inizio è fissato alle 13:00 di mercoledì 25 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-NAPOLI

ROMA: in attesa

NAPOLI: in attesa