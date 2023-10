Perusic/Schweiner-Ahman/Hellvig oggi in tv: orario e diretta streaming finale oro Mondiali beach volley Tlaxcala 2023

Tutto pronto per Perusic/Schweiner-Ahman/Hellvig, finale per l’oro maschile dei Mondiali di beach volley 2023, in corso di svolgimento a Tlaxcala (Messico). I cechi Ondrej Perusic e David Schweiner, dopo aver eliminato i campioni del mondo norvegesi e gli statunitensi Schalke/Bourne non vogliono certo smettere di sognare. Dall’ altra parte della rete ci sono gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig, reduci dalla vittoria contro i polacchi Losiak/Bryl e a caccia di un altro successo. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà titolo e qualificazione olimpica? L’appuntamento è per le ore 22.30 italiane di domenica 15 ottobre al Tlaxcala Bullring di Tlaxcala, in Messico. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita del Mondiale di beach volley 2023, che mette in palio anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024.

STREAMING E TV – La finale per l'oro dei Mondiali di beach volley di Tlaxcala 2023 sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.