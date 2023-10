Mondiali beach volley Tlaxcala 2023: risultati e classifiche

Tutti i risultati e le classifiche dei Mondiali di beach volley 2023, in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Grande attesa per la rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con tre coppie maschili ed una femminile: Samuele Cottafava/Paolo Nicolai, Daniele Lupo/Enrico Rossi, Alex Ranghieri/Adrian Carambula e Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Chi salirà sul podio? Non resta che seguire la rassegna iridata, che si preannuncia spettacolare. Di seguito, le classifiche dei gironi e l’esito con i punteggi di tutte le partite dei Mondiali di beach volley 2023 per non perdersi alcuna emozione.

Mondiali beach volley 2023: risultati gironi

VENERDI’ 6 OTTOBRE

Mol A./Sorum C.-Monjane/Ainadino Martinho (Pool A, uomini)

Ahman/Hellvig-Leon/Marcos (Pool B, uomini)

Hodges/Schubert-Pedrosa/Campos (Pool B, uomini)

Ranghieri/Carambula-Mora/Lopez (Pool E, uomini)

Boermans/de Groot-Lupo/Rossi (Pool A, uomini)

Krou/Gauthier-Rat-Mol H./Berntsen (Pool C, uomini)

George/Andre-Jawo/Koita (Pool D, uomini)

Horl/Horst-Seidl R./Pristauz (Pool E, uomini)

SABATO 7 OTTOBRE

Agatha/Rebecca-Ittlinger/Borger (Pool C, donne)

Carol/Barbara-Nnoruga/Franco (Pool F, donne)

Ludwig/Lippmann-Ishii/Mizoe (Pool F, donne)

Cannon/Kraft-Alvarez M./Moreno (Pool I, donne)

Hughes/Cheng-Albarran/Vidaurrazaga (Pool C, donne)

Xue/X.Y. Xia-Torres/Rivera (Pool I, donne)

Cottafava/Nicolai-Barajas/Cruz (Pool H, donne)

Herrera/Gavira-McHugh/Burnett (Pool H, donne)

Gutierrez/Flores-Vanessa/Sinaportar (Pool L, donne)

Vergé-Depré A./Mader-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Pool L, donne)

Evandro/Arthur-Galindo/Aguirre (Pool I, uomini)

Sarabia/Virgen-Abicha/El Azhari (Pool L, uomini)

Partain/Benesh-Peter/Hernan (Pool C, uomini)

Crabb Tr./Brunner-Popov/Reznik (Pool D, uomini)

Perusic/Schweiner-Alayo/Diaz (Pool I, uomini)

Vitor Felipe/Renato-Schachter/Dearing (Pool L, uomini)

Placette/Richard-Ahtiainen/Lahti (Pool A, donne)

Gruszczynska/Wachowicz-Liliana/Paula (Pool E, donne)

Huberli/Brunner-Ariana/Karelys (Pool G, donne)

Tina/Anastasija-Gallay/Pereyra (Pool G, donne)

Ana Patricia/Duda-Rivas Zapata/Chris (Pool A, donne)

Hermannova/Stochlova-Erika/Michelle (Pool D, donne)

Stam/Schoon-Navas/Gonzalez (Pool H, donne)

Esmée/Zoé-Pavan/McBain (Pool H, donne)

Ehlers/Wickler-Aravena/Droguett (Pool F, uomini)

Schalk/Bourne-Kantor/Zdybek (Pool F, uomini)

Losiak/Bryl-Bassereau/Lyneel (Pool K, uomini)

Ranghieri/Carambula-Seidl R./Pristauz (Pool E, uomini)

Brouwer/Meeuwsen-T. Pithak/T. Poravid (Pool J, uomini)

Mol A./Sorum C.-Lupo/Rossi (Pool A, uomini)

Krou/Gauthier-Rat-Peter/Hernan (Pool C, uomini)

Horl/Horst-Mora/Lopez (Pool E, uomini)

Andressa/Vitoria-Paulikiene/Raupelyte (Pool B, donne)

Muller/Tillmann-Alix/Harward (Pool K, donne)

Taina/Victoria-J. Dong/Wang (Pool K, donne)

Pedro Solberg/Guto-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Pool G, uomini)

Nuss/Kloth-Akiko/Yurika (Pool B, donne)

Mariafe/Clancy-Almanzar/Payano (Pool E, donne)

Gottardi/Menegatti-Quesada/Williams (Pool J, donne)

Scoles/Flint-Klinger D./Klinger R. (Pool J, donne)

DOMENICA 8 OTTOBRE

Melissa/Brandie-Yakki/Mahassine (Pool D, donne)

Immers/van de Velde-Nicolaidis/Carracher (Pool J, uomini)

Grimalt M./Grimalt E.-Capogrosso N./Capogrosso T. (Pool K, uomini)

George/Andre-Popov/Reznik (Pool D, uomini)

Hughes/Cheng-Ittlinger/Borger (Pool C, donne)

Carol/Barbara-Ishii/Mizoe (Pool F, donne)

Ludwig/Lippmann-Nnoruga/Franco (Pool F, donne)

Boermans/de Groot-Monjane/Ainadino Martinho (Pool A, uomini)

Agatha/Rebecca-Albarran/Vidaurrazaga (Pool C, donne)

Cannon/Kraft-Torres/Rivera (Pool I, donne)

Gutierrez/Flores-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Pool L, donne)

Vergé-Depré A./Mader-Vanessa/Sinaportar (Pool L, donne)

Xue/X. Y. Xia-Alvarez M./Moreno (Pool I, donne)

Cherif/Ahmed-Blanco/Garcia (Pool G, uomini)

Partain/Benesh-Mol H./Berntsen (Pool C, uomini)

Crabb Tr./Brunner-Jawo/Koita (Pool D, uomini)

Gruszczynska/Wachowicz-Almanzar/Pavano (Pool E, donne)

Ahman/Hellvig-Pedrosa/Campos (Pool B, uomini)

Hodges/Schubert-Leon/Marcos (Pool B, uomini)

Losiak/Bryl-Capogrosso N./Capogrosso T. (Pool K, uomini)

Placette/Richard-Rivas Capata/Chris (Pool A, donne)

Hermannova/Stochlova-Yakki/Mahassine (Pool D, donne)

Ehlers/Wickler-Kantor/Zdybek (Pool F, uomini)

Schalk/Bourne-Aravena/Droguett (Pool F, uomini)

Ana Patricia/Duda-Ahtiainen/Lahti (Pool A, donne)

Huberli/Brunner-Gallay/Pereyra (Pool G, donne)

Tina/Anastasija-Ariana/Karelys (Pool G, donne)

Pedro Solberg/Guto-BLanco/Garcia (Pool G, uomini)

Stam/Schoon-Pavan/McBain (Pool H, donne)

Esmée/Zoé-Navas/Gonzalez (Pool H, donne)

Evandro/Arthur-Alayo/Diaz (Pool I, uomini)

Mol A./Sorum C.-Boermans/de Groot (Pool A, uomini)

Muller/Tillmann-J. Dong/Wang (Pool K, donne)

Taina/VIctoria-Alix/Harward (Pool K, donne)

Cherif/Ahmed-HA Likejiang/Wu Jiaxin (Pool G, uomini)

Grimalt M./Grimalt E.-Bassereau/Lyneel (Pool K, uomini)

Mariafe/Clancy-Liliana/Paula (Pool E, donne)

Lupo/Rossi-Monjane/Ainadino Martinho (Pool A, uomini)

Partain/Benesh-Krou/Gauthier-Rat (Pool C, uomini)

Mol H./Berntsen-Peter/Hernan (Pool C, uomini)

LUNEDI’ 9 OTTOBRE

Nuss/Kloth-Paulikiene/Raupelyte (Pool B, donne)

Brouwer/Meeuwsen-Nicolaidis/Carracher (Pool J, uomini)

Immers/van de Velde-T. Pithak/T. Poravid (Pool J, uomini)

Ranghieri/Carambula-Horl/Horst (Pool E, uomini)

Andressa/Vitoria-Akiko/Yurika (Pool B, donne)

Melissa/Brandie-Erika/Michelle (Pool D, donne)

Gottardi/Menegatti-Klinger D./Klinger R. (Pool J, donne)

Scoles/Flint-Quesada/Williams (Pool J, donne)

Cottafava/Nicolai-McHugh/Burnett (Pool H, uomini)

Herrera/Gavira-Barajas/Cruz (Pool H, uomini)

Perusic/Schweiner-Galindo/Aguirre (Pool I, uomini)

Sarabia/Virgen-Schachter/Dearing (Pool L, uomini)

Vitor Felipe/Renato-Abicha/El Azhari (Pool L, uomini)

George/Andre-Crabb Tr./Brunner (Pool D, uomini)

Popov/Reznik-Jawo/Koita (Pool D, uomini)

Seidl R./Pristauz-Mora/Lopez (Pool E, uomini)

Mariafe/Clancy-Gruszczynska/Wachowicz (Pool E, donne)

Ehlers/Wickler-Schalk/Bourne (Pool F, uomini)

Kantor/Zdybek-Aravena/Droguett (Pool F, uomini)

Losiak/Bryl/Grimalt M./Grimalt E. (Pool K, uomini)

Ahtiainen/Lahti-Rivas Zapata/Chris (Pool A, donne)

Liliana/Paula-Almanzar/Payano (Pool E, donne)

Ahman/Hellvig-Hodges/Schubert (Pool B, uomini)

Pedrosa/Campos-Leon/Marcos (Pool B, uomini)

Ana Patricia/Duda-Placette/Richard (Pool A, donne)

Carol/Barbara-Ludwig/Lippmann (Pool F, donne)

Ishii/Mizoe-Nnoruga/Franco (Pool F, donne)

Evandro/Arthur-Perusic/Schweiner (Pool I, uomini)

Huberli/Brunner-Tina Anastasija (Pool G, donne)

Gallay/Pereyra-Ariana/Karelys (Pool G, donne)

Cherif/Ahmed-Pedro Solberg/Guto (Pool G, uomini)

Capogrosso N./Capogrosso T.-Bassereau/Lyneel (Pool K, uomini)

Nuss/Kloth-Andressa/Vitoria (Pool B, donne)

Melissa/Brandie-Hermannova/Stochlova (Pool D, donne)

Stam/Schoon-Esmée/Zoé (Pool H, donne)

Pavan/McBain-Navas/Gonzalez (Pool H, donne)

Paulikiene/Raupelyte-Akiko/Yurika (Pool B, donne)

Erika/Michelle-Yakki/Mahassine (Pool D, donne)

Gottardi/Menegatti-Scoles/Flint (Pool J, donne)

Klinger D./Klinger R.-Quesada/Williams (Pool J, donne)

MARTEDI’ 10 OTTOBRE

HA Likejiang/Wu Jiaxin-Blanco/Garcia (Pool G, uomini)

Brouwer/Meeuwsen-Immers/van de Velde (Pool J, uomini)

Nicolaidis/Carracher-T. Pithak/T. Poravid (Pool J, uomini)

Schachter/Dearing-Abicha/El Azhari (Pool L, uomini)

Ittlinger/Borger-Albarran/Vidaurrazaga (Pool C, donne)

Alvarez M./Moreno-Torres/Rivera (Pool I, donne)

Gutierrez/Flores-Vergé-Depré A./Mader (Pool L, donne)

Naraphornrapat/Worapeerachayakorn-Vanessa/Sinaportar (Pool L, donne)

Cottafava/Nicolai-Herrera/Gavira (Pool H, uomini)

McHugh/Burnett-Barajas/Cruz (Pool H, uomini)

Alayo/Diaz-Galindo/Aguirre (Pool I, uomini)

Sarabia/Virgen-Vitor Felipe/Renato (Pool L, uomini)

Hughes/Cheng-Agatha/Rebecca (Pool C, donne)

Xue/X. Y. Xie-Cannon/Kraft (Pool I, donne)

Muller/Tillmann-Taina/Victoria (Pool K, donne)

J. Dong/Wang-Alix/Harward (Pool K, donne)

Le classifiche dei gironi

CLASSIFICHE GIRONI MASCHILI

POOL A

Mol A./Sorum C. NOR 0pt (0V, 0P)

Boermans/de Groot NED 0pt (0V, 0P)

Lupo/Rossi ITA 0pt (0V, 0P)

Monjane/Ainadino Martinho MOZ 0pt (0V, 0P)

POOL B

Ahman/Hellvig SWE 0pt (0V, 0P)

Hodges/Schubert AUS 0pt (0V, 0P)

Pedrosa/Capos POR 0pt (0V, 0P)

Leon/Marcos ECU 0pt (0V, 0P)

POOL C

Partain/Benesh USA 0pt (0V, 0P)

Krou/Gauthier-Rat FRA 0pt (0V, 0P)

Mol H./Berntsen NOR 0pt (0V, 0P)

Peter/Hernan FIVB 0pt (0V, 0P)

POOL D

George/Andre BRA 0pt (0V, 0P)

Crabb Tr./Brunner USA 0pt (0V, 0P)

Popov/Reznik UKR 0pt (0V, 0P)

Jawo/Koita GAM 0pt (0V, 0P)

POOL E

Ranghieri/Carambula ITA 0pt (0V, 0P)

Horl/Horst AUT 0pt (0V, 0P)

Seidl R./Pristauz AUT 0pt (0V, 0P)

Mora/Lopez NCA 0pt (0V, 0P)

POOL F

Ehlers/Wickler GER 0pt (0V, 0P)

Schalk/Bourne USA 0pt (0V, 0P)

Kantor/Zdybek POL 0pt (0V, 0P)

Aravena/Droguett CHI 0pt (0V, 0P)

POOL G

Cherif/Ahmed QAT 0pt (0V, 0P)

Pedro Solberg/Guto BRA 0pt (0V, 0P)

Ha Likejiang/Wu Jiaxin CHI 0pt (0V, 0P)

Blanco/Garcia L. GUA 0pt (0V, 0P)

POOL H

Cottafava/Nicolai ITA 0pt (0V, 0P)

Herrera/Gavira ESP 0pt (0V, 0P)

McHug/Burnett AUS 0pt (0V, 0P)

Barajas/Cruz MEX 0pt (0V, 0P)

POOL I

Evandro/Arthur BRA 0pt (0V, 0P)

Perusic/Schweiner CZE 0pt (0V, 0P)

Alayo/Diaz CUB 0pt (0V, 0P)

Galindo/Aguirre MEX 0pt (0V, 0P)

POOL J

Brouwer/Meeuwsen NED 0pt (0V, 0P)

Immers/van de Velde NED 0pt (0V, 0P)

Nicolaidis/Carracher AUS 0pt (0V, 0P)

T. Pithak/T. Poravid THA 0pt (0V, 0P)

POOL K

Losiak/Bryl POL 0pt (0V, 0P)

Grimalt M./Grimalt E. CHI 0pt (0V, 0P)

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG 0pt (0V, 0P)

Bassereau/Lyneel FRA 0pt (0V, 0P)

POOL L

Sarabia/Virgen MEX 0pt (0V, 0P)

Vitor Felipe/Renato BRA 0pt (0V, 0P)

SchachterDearing CAN 0pt (0V, 0P)

Abicha/El Azhari MAR 0pt (0V, 0P)

CLASSIFICHE GIRONI FEMMINILI

POOL A

Ana Patricia/Duda BRA 0pt (0V, 0P)

Placette/Richard FRA 0pt (0V, 0P)

Ahtiainen/Lahti FIN 0pt (0V, 0P)

Rivas Zapata/Chris CHI 0pt (0V, 0P)

POOL B

Nuss/Kloth USA 0pt (0V, 0P)

Andressa/Vitoria 0pt (0V, 0P)

Paulikiene/Raupelyte LIT 0pt (0V, 0P)

Akiko/Yurika JPN 0pt (0V, 0P)

POOL C

Hughes/Cheng USA 0pt (0V, 0P)

Agatha/Rebecca BRA 0pt (0V, 0P)

Ittlinger/Borger GER 0pt (0V, 0P)

Albarran/Vidaurrazaga MEX 0pt (0V, 0P)

POOL D

Melissa/Brandie CAN 0pt (0V, 0P)

Hermannova/Stochlova CZE 0pt (0V, 0P)

Erika/Michelle PAR 0pt (0V, 0P)

Zeroual/Mahassine MAR 0pt (0V, 0P)

POOL E

Mariafe/Clacy AUS 0pt (0V, 0P)

Gruszczynska/Wachowicz POL 0pt (0V, 0P)

Liliana/Paula ESP 0pt (0V, 0P)

Almanzar/Payano DOM 0pt (0V, 0P)

POOL F

Carol/Barbara BRA 0pt (0V, 0P)

Ludwig/Lippmann GER 0pt (0V, 0P)

Ishii/Mizoe JPN 0pt (0V, 0P)

Nnoruga/Franco NGR 0pt (0V, 0P)

POOL G

Huberli/Brunner SUI 0pt (0V, 0P)

Tina/Anastasija LAT 0pt (0V, 0P)

Gallay/Pereyra ARG 0pt (0V, 0P)

Ariana/Karelys ECU 0pt (0V, 0P)

POOL H

Stam/Schoon NED 0pt (0V, 0P)

Esmée/Zoé SUI 0pt (0V, 0P)

Pavan/McBain CAN 0pt (0V, 0P)

Navas/Gonzalez CUB 0pt (0V, 0P)

POOL I

Xue/ X. Y. Xia CHI 0pt (0V, 0P)

Cannon/Sponcil USA 0pt (0V, 0P)

Alvarez M./Moreno ESP 0pt (0V, 0P)

Torres/Rivera MEX 0pt (0V, 0P)

POOL J

Gottardi/Menegatti ITA 0pt (0V, 0P)

Scoles/Flint USA 0pt (0V, 0P)

Klinger D./Klinger R. AUT 0pt (0V, 0P)

Quesada/Williams CRC 0pt (0V, 0P)

POOL K

Muller/Tillmann GER 0pt (0V, 0P)

Taina/Victoria BRA 0pt (0V, 0P)

J. Dong/Wang CHI 0pt (0V, 0P)

Alix/Harward USA 0pt (0V, 0P)

POOL L

Gutierrez/Flores MEX 0pt (0V, 0P)

Vergé-Depré A./Mader SUI 0pt (0V, 0P)

Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA 0pt (0V, 0P)

Vanessa/Sinaportar MOZ 0pt (0V, 0P)