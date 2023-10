Calendario ottavi di finale Mondiali beach volley Tlaxcala 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario degli ottavi di finale dei Mondiali di beach volley 2023, in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Prosegue lo spettacolo della rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Archiviati i primi turni ad eliminazione diretta, le sedici coppie maschili e le sedici femminili tornano sulla sabbia per nuove entusiasmanti sfide da dentro o fuori.

STREAMING E TV – L’intero evento sarà visibile previo abbonamento su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione internazionale, mentre non è prevista copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (otto ore in più rispetto al Messico) degli ottavi di finale dei Mondiali di beach volley 2023.

Calendario ottavi Mondiali beach volley 2023

Orari italiani (8 ore in più rispetto a Tlaxcala)

VENERDI’ 13 OTTOBRE

1.00 Muller/Tillmann-Taina/Victoria (donne)

1.00 Cannon/Kraft-Stam/Schoon (donne)

1.00 Brouwer/Meeuwsen-Ahman/Hellvig (uomini)

1.00 Mol A./Sorum C.-Cottafava/Nicolai (uomini)

2.00 Agatha/Rebecca-Nuss/Kloth (donne)

2.00 Mariafe/Clancy-Gottardi/Menegatti (donne)

2.00 Losiak/Bryl-Ehlers/Wickler (uomini)

2.00 Hodges/Schubert-Crabb Tr./Brunner (uomini)

3.00 Boermans/De Groot-Immers/van de Velde (uomini)

3.00 Partain/Benesh-Ranghieri/Carambula (uomini)

3.00 Pedro Solberg/Guto-Evandro/Arthur (uomini)

3.00 Lupo/Rossi-Perusic/Schweiner (uomini)

4.00 Huberli/Brunner-Scoles/Flint (donne)

4.00 Hughes/Cheng-Tina/Anastasija (donne)

4.00 Esmée/Zoé-Melissa/Brandie (donne)

4.00 Ana Patricia/Duda-Xue/X. Y. Xia (donne)