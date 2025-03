Prosegue l’avventura di Valentina Gottardi e Claudia Scampoli nel primo torneo Challenge del Beach Pro Tour 2025 in corso di svolgimento nello Yucatan, in Messico. Le azzurre, infatti, hanno battuto in due set la coppia statunitense formata da Toni Rodriguez e Kylie Kuyava-De Berg, nel rematch della seconda giornata della Pool F in cui già avevano vinto le italiane. La partita si è chiusa con il punteggio di 29-27 21-16.

Eppure, l’incontro non era cominciato al meglio per Gottardi e Scampoli, che si sono ritrovate costrette a inseguire dopo essere state in svantaggio anche di cinque punti (6-11). Poi, dal 13-16, il pareggio è avvenuto sul 20-20. La contesa è quindi proseguita ai vantaggi, fino al muro vincente di Gottardi che ha chiuso il primo set. La coppia azzurra inizia meglio il secondo set e allunga sul +3 (9-6). Un vantaggio che Valentina e Claudia riescono a mantenere nel prosieguo del parziale, fino ad assicurarsi la vittoria. La semifinale si giocherà questa notte, alle 3 italiane, contro un’altra coppia statunitense, quella composta da Newberry e Whitmasch, che hanno battuto le ucraine Hladun/Lazarenko.

Pro Tour Challenge Yucatan: out agli ottavi Cottafava/Dal Corso e Ranghieri/Alfieri

Passando al tabellone maschile, invece, le due coppie azzurre in gara si sono fermate agli ottavi di finale. Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno ceduto per 2-0 (21-13, 22-20) ai cechi campioni del mondo in carica Ondrej Perusic/David Schweiner. Comunque un buon torneo per gli azzurri, alle prime uscite ufficiali insieme in campo internazionale. Stessa sorte, quindi, per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, che hanno sfiorato l’impresa contro i cubani Diaz/Alayo, testa di serie numero uno del torneo. 2-1 (21-18, 14-21, 14-16) il risultato finale, con tanto di match point non sfruttato sul 14-13.

A commentare il risultati delle squadre maschili è il dt Paolo Nicolai: “Samuele e Gianluca sono in una fase in cui devono costruire la loro identità di squadra nella competizione. È il motivo per cui parteciperemo a tutte le competizioni in questa prima parte di stagione. Ci siamo trovati ad affrontare in questo torneo subito tante situazioni diverse, a partire dal vento forte, passando per tanti set giocati ai vantaggi. Sono le opportunità che stiamo cercando. Citando Velasco, abbiamo bisogno di costruire anticorpi alle difficoltà e come staff crediamo che non ci sia modo migliore che competere”.