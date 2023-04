Beach volley, Pro Tour Challenge 2023: tre coppie italiane in gara, ci sono anche Lupo e Rossi

E’ tutto pronto per il terzo evento Challenge del Beach Pro Tour 2023, che comincerà domani, giovedì 13 aprile, a Saquerema (Brasile). Il percorso delle coppie azzurre, dunque, prosegue dopo l’Elite 16 di Tepic (Messico) e il Future della scorsa settimana svoltosi a Tahiti, competizione vinta dai Campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. In questo torneo sulla sabbia brasiliana saranno presenti tre coppie italiane: per quanto riguarda il tabellone femminile ci saranno Marta Menegatti e Valentina Gottadi, mentre in campo maschile debutto per Daniele Lupo ed Enrico Rossi e per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, che inizieranno invece il loro percorso dalle qualifiche.