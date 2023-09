Beach volley, Benzi-Bonifazi conquistano lo Scudetto. Tra le donne trionfano Benazzi-Breidenbach

Nella giornata odierna, sul campo centrale del Polo Est Village a Bellaria Igea Marina, Davide Benzi e Carlo Bonifazi si sono laureati campioni d’Italia 2023 di beach volley battendo 2-1 (21-19, 19-21, 15-9) Manuel Alfieri e Davis Krumins. Il tiebreak è stato decisivo per i ragazzi di coach Gianni Mascagna, vincitori anche della Coppa Italia 2023, lo scudetto. Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso, che sono arrivati a questa tappa in testa alla classifica generale, sono stati infatti sconfitti in semifinale da Adrian Carambula e Remi Bassereau.

In campo femminile, invece, si sono diventate campionesse d’Italia Giada Benazzi e Sara Breidenbach, che in semifinale hanno avuto la meglio per 2-0 (21-13, 21-17) su Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli. In virtù della sconfitta subita nell’altra semifinale dalle dirette inseguitrici Federica Frasca e Alice Gradini, le ragazze guidate da Alessandro Lucchi hanno potuto festeggiare già nella tarda mattina la conquista dello scudetto 2023.