“La McLaren e Norris sono sempre stati forti ad Abu Dhabi, io ho fiducia nella macchina e dovremo cercare di recuperare il gap tra noi e loro nella giornata di domani“. Così Carlos Sainz al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. “Sono contento di come sono riuscito a recuperare il passo. Ho fiducia nella macchina e ho saputo approcciarla al meglio. Con le soft abbiamo avuto qualche problema. Quando le temperature calano la nostra macchina sembra faticare. Non siamo a mezzo secondo dalla McLaren ma a due o tre decimi sì, gap che dovremo recuperare domani. Non sono sorpreso di questo divario, la McLaren e Norris sono sempre stati veloci su questa pista. Sarà sempre un team difficile da battere, il più forte finora per questo weekend”.