Giochi Europei Cracovia 2023, beach soccer: l’Italia batte la Svizzera e vola in semifinale

Dopo la sconfitta all’esordio con l’Ucraina il cammino degli azzurri ai Giochi Europei di Cracovia 2023 sembrava compromesso, ma la Nazionale italiana di beach soccer guidata da Del Duca è riuscita a rialzare la testa con il 6-4 contro la Moldova e quest’oggi con la vittoria per 5-3 contro la Svizzera. La vittoria era l’unico risultato a disposizione per volare in semifinale ed è puntualmente arrivata, peraltro con la classifica avulsa che premia l’Italia prima nel girone. Domani sfida contro la Spagna in semifinale.

Assoluto trascinatore contro gli svizzeri con una tripletta, Marco Giordani, calciatore dell’Anzio e del Catania BS, ha una dedica speciale: “Questa vittoria è per Josep Gentilin e Gabriele Gori, assenti qui in Polonia perché infortunati. So quanto stanno facendo il tifo per noi e quanto ci avrebbero tenuto a essere qui con noi. Sono felice, è stata una grande partita di tutta la squadra. Ma noi italiani siamo così, anche se soffriamo non molliamo mai. Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo arrivare a medaglia e anche in semifinale scenderemo in campo con grande umiltà”.

“È stata davvero una grande vittoria – commenta Tommaso Fazzini, classe 2001 e fratello di Jacopo, calciatore dell’Empoli – abbiamo interpretato benissimo la sfida dopo averla preparata alla grande. Abbiamo dimostrato a tutti quanto l’Italia sia una squadra forte, con un gruppo incredibile. Per vincere queste partite e conquistare medaglie in competizioni simili, non si può prescindere dal giocare di squadra, di gruppo. La semifinale con la Spagna? Noi vogliamo arrivare fino in fondo e daremo tutto. Sono tranquillo”.