Beach soccer, Mondiali 2024: l’Italia rimonta Tahiti per 5-2 e approda in semifinale

Prosegue il cammino dell’Italia, che grazie al successo ai danni di Tahiti per 5-2 ha staccato il pass per le semifinali dei Mondiali 2024 di beach soccer. In quel di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, gli azzurri non si sono disuniti dopo lo svantaggio iniziale, anzi hanno inanellato un parziale di 5-0, riuscendo ad ottenere una vittoria per nulla scontata. C’è da dire, però, che nonostante il 2-0 in favore della compagine oceanica maturato nel primo tempo, è stata l’Italia ad avere in mano il pallino del gioco ed a fare la partita. A guidare la rimonta è stato Marco Giordani con una doppietta, mentre Luca Bertacca ha siglato la rete del +1. A mettere la propria firma sul tabellino, infine, anche Josep Gentilin e Alessandro Remedi. In semifinale, gli azzurri se la vedranno contro la Bielorussia: l’altra semi sarà invece Iran-Brasile.