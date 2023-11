Virtus Bologna-Olimpia Milano, Messina: “Partita difficile”. Banchi: “Sopperire alle assenze con lo sforzo di gruppo”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, ha parlato al sito ufficiale in vista del big match contro la Virtus Bologna: “Ci aspetta una partita difficile, ma d’altronde a Bologna lo è sempre. Nonostante molti cambiamenti, il nucleo è rimasto intatto e sono riusciti a trovare subito i giusti equilibri attorno ai giocatori più esperti. Sono davvero efficaci quando si tratta di alternare gioco interno e gioco perimetrale“.

Anche Luca Banchi è intervenuto alla vigilia dell’incontro di Eurolega: “L’inizio di stagione dell’Olimpia Milano è stato al di sotto delle aspettative, ma sono reduci da una larga vittoria contro una rivelazione come Valencia. Questo primo derby italiano ci vedrà opposti ad una squadra abituata a cavalcare allineamenti con ragazzi come Shields, Mirotic, Melli, Poythress, in grado di sfruttare vantaggi fisici sui pari ruolo avversari. Saremo chiamati a gestire al meglio questo ciclo di gare difficili con orgoglio, voglia di combattere e forza di gruppo per far fronte alle tante assenze“.