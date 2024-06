Spagna-Italia in tv: programma, orario e diretta amichevole basket 2024

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Spagna-Italia, sfida valida come amichevole di basket che precede il torneo Preolimpico di San Juan 2024. Dopo l’amichevole contro la Georgia, sale ancora il livello per i ragazzi di coach Pozzecco, che volano a Madrid per sfidare la fortissima selezione iberica nel processo di avvicinamento al torneo Preolimpico di San Juan, in Portorico, appuntamento fondamentale per l’estate azzurra perché è l’ultima possibilità per agguantare un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dopo l’ottima prestazione alla rassegna olimpica di Tokyo. Dopo questa partita contro la Spagna, la Nazionale si trasferirà a Miami il 26 giugno, prima del definitivo spostamento a Portorico. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 25 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Spagna-Italia, amichevole di basket in vista del torneo Preolimpico che si giocherà a San Juan.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.